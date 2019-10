Dans une conférence de presse à la veille du match tant attendu entre le Brésil et le Sénégal, Sadio Mané, est interpellé sur son absence dans les trophées attribués à la cérémonie FIFA The Best.

Sadio Mané zappé tous azimuts par la FIFA

Questionné par les journalistes, Sadio Mané est revenu sur l’épineux épisode de la cérémonie The Best FIFA 2019. Vice-champion d’Angleterre, vainqueur de la Ligue des champions et de la Supercoupe d’Europe avec Liverpool cette année, le Sénégalais avait cinquième derrière Cristiano Ronaldo, Van Djik, Lionel Messi et Salah. Pire. Le Sénégalais n’est pas présent sur le onze-type de l’année au profit de Kylian Mbappé. Une énorme « injustice » selon plusieurs observateurs.

Sadio Mané n’est pas « affecté »

Pourtant, Mané n’est nullement affecté par les verdicts de l’Instance internationale du football (FIFA). Une injustice qu’il vit sans la moindre frustration. Pour l’attaquant des Lions, le plus important, c’est de continuer à travail et à être performant sur le terrain.

« Le plus important pour moi, c’est de se donner à fond tous les jours. Que ce soit à l’entrainement ou dans les matches. Je suis un jeune joueur. J’ai encore beaucoup de choses devant moi, je peux m’améliorer. C’est ça l’essentiel pour moi. Après le reste, c’est à vous (les journalistes) de juger », a laissé entendre celui qui a honoré son 50e but avec les Reds en Premier League, la semaine dernière.