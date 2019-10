Sadio Mané fait partie de la liste des 30 nommés pour l’obtention du Ballon d’Or 2019 France Football. L’attaquant sénégalais évoque dans un entretien avec L’Equipe ce que représenterait pour lui l’obtention du trophée.

« Honnêtement, ça à toujours été un rêve de gamin. Et si je parviens à être cité parmi ces prétendants, c’est le fruit d’un long travail. Je ne me focalise pas, ce n’est pas une obsession. Je suis au service du collectif, et si je parviens à me distinguer au sein de ce collectif, ce serait exceptionnel pour moi de gagner ce Ballon d’Or. Ç’a toujours été mon rêve, et quand un rêve se réalise… Je serais fier. Je serais l’homme le plus heureux. »