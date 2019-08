L’UEFA a désigné trois joueurs pour le titre du meilleur joueur de l’année : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil Van Dijk. Le grand absent du podium est sans aucun doute, Sadio Mané.

L’attaquant sénégalais occupe la cinquième place du classement devant son coéquipier Mohamed Salah avec 51 points. Ce que déplore le double ballon d’or africain El Hadj Diouf. Présent lors des quarts de finale de l’Afrobasket féminin à Dakar Arena, Diouf confie à wiwsport.com que la position de Sadio reste anormale.

Ce n’est pas normal, Sadio devrait faire partie des trois premiers. Mais comme je l’ai toujours dit c’est anormal et écœurant mais j’espère que cela ne va pas le toucher. Il doit être professionnel, et se dire que avec ce que j’ai fait cette année, l’année prochaine, je reviendrai plus fort ».