» Nous sommes venus, comme d’habitude, en cours…, avec mes amis. On arrive, on trouve toutes les voilées dehors. Ils ne veulent pas nous laisser passer… « , a fait savoir cette élève de l’institut Sainte Jeanne d’arc.

Revenue de voyage, Zahra Bou Khalil, visiblement surprise de cette réaction, a approché ses amis pour leur demander ce qui se passe. » Je leur demande si c’est la première fois qu’on vous empêche d’entrer dans l’établissement? Ils me répondent que oui, c’est la première fois… « , chose qu’elle trouve injuste, juste parce qu’elles sont voilées. « Dans la loi, il est dit que tout enfant a le droit d’aller étudier dans l’école qu’il souhaite. Car on a le droit d’avoir une bonne scolarisation. Donc je ne vois pas pour quelle raison ils ne nous laissent pas aller étudier avec nos camarades…« , regrette cette élève.

» Je suis dans cette école, avec mes camarades, depuis qu’on est toutes petites… Et ça ne s’est jamais passé. On passe plus de temps dans les écoles que dans nos propres maisons, avec nos amis qu’avec nos propres frères et sœurs… « , poursuit-elle. La cause de leur renvoi, Zahra explique qu’il leur a été servi comme motif, leur tenue. Une façon, pour l’institut Jeanne d’arc, selon elle, de leur faire comprendre qu’ils ne veulent plus du voile, « mais ils ne veulent pas le reconnaître… »

Pour sa part, sa camarade, Fatou Nar Faye Sylla trouve anormale cette décision. « Ils n’ont pas de raison. Ils sont en train de parler du règlement intérieur. Mais dans le règlement intérieur, on a dit ‘coiffure découverte’. On peut considérer que le voile est une coiffure… Ce n’est vraiment pas clair. S’ils ne veulent plus de nous, ils n’avaient qu’à le dire et mettre ‘voile interdit’. A partir de là, on pourrait prendre nos dispositions. Venir comme ça avec tous ces policiers, c’est comme si on était des terroristes… On n’a rien fait de mal. Nous voulons juste étudier comme tout le monde… Et je trouve ça vraiment injuste« , regrette-t-elle.

Sur ce, elle comptent se battre pour faire respecter leur droit. Car rappelle-t-elle, elles sont des êtres humains, » et non des terroristes (…) »