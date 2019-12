Personne ne comprend l’intérêt trop personnel de l’égyptien même pas son coach Jurgen Klopp, lors du 11é minute Naby Keita donne une bonne passe à Salah poursuit par un défenseur et la sortie du gardien oblige le numéro 11 du Liverpool à déborder vers la gauche croisant Sadio Mané qui le laisse son couloir pour espérer un centre de Mouhamed SALAH mais ce dernier fait tête basse et tente de croiser son tir qui n’inquiète même pas le gardien, suffisant pour mettre Klopp dans une colère noire et à sanctionner SALAH

L’égyptien est remplace par Milner qui marque à la première occasion sur penalty, le coaching gagnant se confirme par deux autres buts des reds Firmhino qui triple la mise et pour boucler sur une passe de mané Arnold fixe le gardien d’une belle frappe qui termine au fond.

