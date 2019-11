Sam Mboup n’est plus à présenter. Le chanteur religieux Tidiane a brisé les barrières de l’anonymat pour s’imposer parmi les aèdes les plus célèbres du pays.

Talibé Cheikh

Au sein de la communauté Tidiane, il n’est plus à présenter pour avoir parcouru le monde et égayé les talibés de sa voix mélodieuse et polyphonique. Au delà de ses immenses talents de chanteur, Sam dévoile aussi sa connaissance du vécu des érudits de Tivaouane.

Ecole de Maodo

A l’occasion du Maouloud (Gamou 2019), au micro de Aïda Dial Kane, le chanteur retrace le parcours et la grande dimension religieuse de Mame Maodo Malick Sy, de Serigne Babacar Sy, entre autres.

Tivaouane la sainte

Revenant sur la ferveur et l’engouement autour du Gamou, Sam Mboup a rappelé aux fidèles musulmans, surtout aux talibés tidjaans l’importance de mettre l’accent sur l’aspect religieux du Maouloud car à Tivaouane, on ne connait que la religion, Dieu et le Coran contre toute autre chose liée aux assemblées festives, à la réjouissance…

Vous aurez droit aussi à de très belles chansons.