Difficile pour beaucoup de prêcheurs, de parler de lui. Al Mahtoum, le caché. Né le 29 décembre 1927 à Saint-Louis, Cheikh Ahmet Tidiane Sy, boucle ses études islamiques des cycles inférieur et moyen à l’âge de 14 ans. A 16 ans, il publie son premier livre : “Les vices des marabouts”. Plus tard, il sort “L’inconnu de la nation sénégalaise : El-Hadji Malick Sy “. Homme politique et chef religieux, Serigne Cheikh aura eu une vie remplie. Il occupe le Khalifat général de la tidjaniya de 2012 à 2017. Retour sur la vie et l’œuvre d’Al Mahtoum avec Oustaz Diabel Kouyaté.