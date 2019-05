GALSEN221 – Après la division des Thiantacounes hier à l’occasion du Laylatoul Qadr, avec deux camps partagés entre le nouveau guide Serigne Saliou Thioune et l’une des épouses Sokhna Aïda Diallo, on peut dire que la course à la succession de feu Cheikh Béthio est plus que jamais d’actualité. Présent à Médinatoul Salam aux côtés du fils du Cheikh, Serigne Mbacké a tenu à rappeler qu’un guide ne peut être qu’un homme.

GALSEN221TV