Le Bourde, en perspective du Gamou, a démarré mardi sur toute l’étendue du territoire. Et le Khalife Général des Tidianes a adressé aux fidèles un message plein d’enseignements.

Le Khalife général des Tidianes, à l’occasion de l’ouverture du Bourde mardi nuit, s’est aussi prononcé sur certains tabous fossilisés. Dans ce sens, il a exhorté les fidèles à un retour à Dieu afin que le jour du jugement, l’on reçoive Sa félicité.

Prières et remerciements

Il a prodigué des prières aux fidèles pour un retour paisible sur les routes. Les autorités locales, centrales et les forces de l’ordre ont été associées à ces remerciements et prières. Il a aussi prié pour le maire de la Ville de Tivaouane, Mamadou Diagne Sy Mbengue, pour ses nouvelles fonctions de DG des Hlm.

Le Gamou au Sénégal est prévu le 09 novembre prochain. Et, Tivaouane, capitale de la Tidianya, sera l’attraction. Où plus de trois millions de personnes convergeront.