Serigne Mountakha, 88 ans, celui que l’on surnomme déjà « le calife de la continuité » est une personnalité consensuelle habituée des prêches d’union et des prières mortuaires solennelles. Un religieux « détaché des mondanités et doté d’un franc-parler exceptionnel », selon le journal Enquête. L’« intendant des mystères de Serigne Touba » est surtout le plus âgé des petits-fils du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba, dit Serigne Touba, mort en 1927.

L’ancien de Dakar, Khalifa Ababacar Sall était ce vendredi à Touba. Il avait rendu visite au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui a joué un rôle important pour sa libération pour le remercier et recueillir des prières. Le Khalife lui a prodigué des conseils lui rappelant que ce qui lui est arrivé relève de la volonté divine.