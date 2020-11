(Vidéo) Sicap Baobab : Sans crainte, un cambrioleur dépouille une famille de leurs biens

Encore un individu malintentionné trahi par les caméras de surveillance d’une famille. Les faits se sont déroulés ce jeudi aux environs de 4h du matin, en face du terrain de basket de la Sicap Baobab. En effet, un cambrioleur a fait irruption dans une maison où il a dérobé plusieurs objets de valeur.

Selon les témoignages recueillis par DakarLeaks, le voleur a commis son forfait sans crainte. Il prenait tout le temps qu’il fallait pour bien fouiller les coins et recoins de la maison pour bien choisir ce qu’il devait emporter.

« Il a fait 10mn dans la maison et est resté 10mn aux environs. Il est monté par le balcon, est rentré dans la chambre à trois reprises où il a pris quelque chose. Il est encore rentré et a pris autre chose avant de ressortir pour revenir une troisième fois. Il a ouvert le porte-monnaie et pris le temps de voir ce qu’il y a à l’intérieur. Il s’est emparé de ce qui l’intéressait et est passé par le balcon.

Cet homme a également pris un iPhone 11, un iPhone 6s Plus, des AirPods et un ordinateur. On ne sait pas exactement ce qu’il a pris dans le porte-monnaie, il a dû prendre autre chose qu’on a pas encore constaté tellement qu’on est sous le choc. », raconte l’une des victimes qui a contacté DakarLeaks.

« Il est entré dans notre intimité, dans notre chambre à trois reprises, où j’étais couché avec mon mari. », se désole-t-elle.

« Dans la vidéo, on voit le gars toucher la voiture d’un de nos locataires, sûrement elle était fermée. On constatait souvent qu’une voiture était cassée au réveil et des objets étaient emportés. Cette fois-ci, il a sûrement dû voir qu’il y avait rien à l’intérieur des voitures c’est pourquoi il est rentré dans la maison. », ajoute la dame qui est toujours sous le choc.