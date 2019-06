Le lutteur Siteu se lance dans les arts martiaux mixtes (MMA), sport de combat plein contact, également connu sous le nom de cage fighting ou ultimate fighting.

Pour son premier combat dans cette discipline, Siteu n’a fait qu’une seule bouchée de son adversaire comme a pu le constater wiwsport.com.

Ceci pourrait marquer le début d’une belle carrière dans un sport beaucoup plus lucratif et médiatisé sur le plan international que le Lamb et qui compte déjà Bombardier dans ses rangs.