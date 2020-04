En ces périodes d’état d’urgence où la pandémie du Coronavirus continue de perturber le sommeil des Sénégalais, une bonne dose de comédie fera l’affaire. C’est ce que Sunual24 et SenTV ont compris. Durant tout le mois de Ramadan, vous serez accompagnés par la série Korou Keur Gadiaga. Un sketch que vous retrouverez sur la chaîne YouTube de Sunugal24 et sur la SenTv, après la rupture du jeûne. Des séries qui vont assurément vous permettre d’oublier le stress existentiel et la fatigue de la journée.

Avec des comédiens qui se sont donnés à fond pour présenter un produit qui surprend agréablement les téléspectateurs, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir en temps réel les séries et autres vidéos d’actualité pour ne rien rater.