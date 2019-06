Vidéo : SODAV , Oumou Sow dément Mame Goor Diazaka : « Limou wax amoul »

Nous avons récemment entendu Mame Goor Diazaka et Penda Guissé se plaindre du non paiement des droits d’auteurs par la Sénégalaise des Droits d’Auteurs et des droits Voisins (SODAV).La PCA Ngoné Ndour s’est prononcée sur cette affaire pour éclairer la lanterne et mettre en garde certains artistes. C’est au tour de la chanteuse Oumou Sow, membre du conseil d’administration, de démentir la version de Mame Goor. « Mame Goor limou wax amoul… », dit-elle.

