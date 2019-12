Carlou D a produit un show époustouflant au Grand Théâtre. En présence des autorités du gouvernement, le Baye Fall de la musique sénégalaise a procuré un spectacle historique.

Spectacle

Pour ses 15 ans de carrière, Carlou D a partagé la scène avec deux orchestres mythiques : Orchestra Baobab et le groupe Xalam. Sur scène, le chanteur a replongé le public dans de très beaux souvenirs avec ses invités de marque.

Souvenirs de Ndéné

A cet effet, Souleymane Ndéné Ndiaye qui a assisté au spectacle, s’est rappelé son temps avec l’orchestra Baobab. Interpellé par Dj Sidate, le Pca d’Air Sénégal a partagé avec le public ses souvenirs de ce groupe.

Génération de You

« Orchestra Baobab me rappelle Issa Cissokho, Abdoulaye Mboup et tant d’autres », se souvient-il avant de parler de son âge. « Ce n’est pas ma génération, j’étais un peu plus jeune… Je suis de la même génération que Youssou Ndour… », ajoute-t-il.

