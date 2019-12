Lena Gueye est l’une des plus belles actrices du cinéma sénégalais. Avec son charme et sa beauté d’ange, elle brille de mille feux devant le petit écran et attire le regard avec ses atouts.

Lors de la soirée de Coumba Gawlo Seck, au Musée des Civilisations Noires, l’ex-épouse du lutteur Balla Gaye 2, a ravi la vedette dans une belle robe argentée qui lui va à merveille. Cette robe portée sans soutien, fait saliver les internautes.