Ancienne mannequin et reine de beauté, elle se consacrait jusqu’ici à l’éducation de ses enfants et demeurait dans l’ombre de son époux. Après quelques années, Sokhna Aïdara a décidé de se remettre sous les feux des projecteurs et renoué avec les strasses et les paillettes.

