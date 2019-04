Vidéo – Sokhna Aidara : La rayonnante princesse au Grand Théâtre

Sokhna Aidara est l’exemple typique de la femme sénégalaise qui se sacrifie pour son Mari. Dans toutes ses activités, le nom de Wally Seck y apparait.

Une réciprocité également notée chez le prince de Faramareen qui avait dit il y a quelques jours, que Sokhna Aidara était son porte bonheur. Effet, Wally a eu la chance d’avoir une femme très belle, simple et qui n’entre jamais dans des histoires. Elle s’occupe de son homme. La dernière preuve d’amour de Sokhna envers son mari a été le plus visible, le jour de l’anniversaire de Wally. Un bisou sensuel, des cadeaux et une simplicité dans ses oeuvres. Rien à dire, Sokhna Aidara est la force tranquille de Wally.