Le renouvellement du bureau de l’Assemblée nationale n’a pas fait que des heureux dans les rangs de l’Alliance pour la République. Le député Yaya Sow, issu du département de Koungheul a fait une sortie musclée pour faire part de son désaccord sur ce qu’il considère comme un « oubli » de certaines régions. Il prend pour responsable le président Macky Sall qui, selon lui, écarte les militants de la première heure. Sauf que sa sortie risque de lui coûter cher si ce n’est déjà le cas.

Les députés Farba Ngom et Aliou Doumbourou Sow sont montés au front pour le remettre à sa place. Très remontés contre leur collègue, le député maire des Agnams et le Président du Conseil départemental de Ranérou trouvent que Yaya Sow a dépassé les bornes en s’attaquant à Macky Sall de la sorte.

Au micro de Dakaractu, les deux parlementaires qui s’érigent en boucliers pour leur mentor, sont d’autant plus scandalisés qu’ils trouvent que leur camarade n’a pas été reconnaissant envers le président de la République. Car à les croire, il a été choisi pour être sur la liste des « députables » alors qu’il n’était pas le plus représentatif à Koungheul.

Aliou Doumbourou Sow de rappeler que c’est lui même qui a présenté Yaya Sow à Macky Sall. Pourtant, ajoute le député, par ailleurs président du Conseil départemental de Ranérou, lui-même ne figure pas dans le bureau de l’Assemblée et n’en fait pas un problème.

Plus acerbe, Farba Ngom met en garde le député de Koungheul et l’invite à être plus mesuré à défaut d’être conséquent avec lui même. En quoi faisant ? Selon le député maire des Agnams, si Yaya Sow n’est pas content des choix du président de la République, il n’a qu’à …céder son mandat de député.