Vidéo – : « Sougnou six (6) mille milliards na leer », disent les Sénégalais à Aliou Sall

L’affaire Aliou Sall et la Bbc n’est plus qu’entre politiciens, elle occupe la place publique et intéresse au premier degré, les Sénégalais. Dans ce micro-trottoir réalisé par Cheikh Tidiane Kandé et Abdoulaye Seck, Senego a recueilli les avis de citoyens qui s’accordent sur un principe, celui de la transparence pour que tout le monde soit édifié, si l’on sait qu’il s’agit de deniers publics.

Unanimement, ou du moins presque, ils déclarent la même phrase : « Sougnou six (6) mille milliards na leer », lancent-ils au président de la République et surtout à la personne la plus concernée, Aliou Sall, le maire de Guédiawaye, frère du Président.

Regardez !