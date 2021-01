Vidéo: Souleymane génie informatique en prison: son ancien patron brise le silence “Il n’est pas un génie”

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



« Le génie a de ces illuminations soudaines qui abrègent les réflexions ». Cette citation de Victor Cherbuliez résume parfaitement le génie Souleymane Fall. Ce jeune informaticien qui, avec seulement son téléphone portable de marque Samsung, avait brouillé les signaux des télévisions devant servir de projection dans le stand de la Division spéciale de cyber sécurité de la police. C’était au King Fahd Palace 14 mai 2018, lors de la quatrième édition des « Security days ». Aujourd’hui, il est sous mandat de dépôt, mais, faut-il jeter pour autant le bébé avec l’eau du bain ?

Les génies, ça ne court pas les rues, on a eu Cheikh Anta Diop, on attend encore d’en avoir d’autres et ce Souleymane Fall, informaticien banlieusard des quartiers difficiles de Dakar, en son état, en est un. Un génie imprévisible qui peut faire éclater tous les codes de sécurités déj� établis avec sureté et condescendance.

Souleymane a tout simplement détecté les failles d’un algorithme confidentiel et dégageant avec confiance tous les gages de sécurité.

