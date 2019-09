Les choses deviennent de plus en plus sérieuses à Mbacké suite à la visite du Khalife Général des Mourides au niveau du stade et l’expression de son souhait de voir l’infrastructure délocalisée et le site attribué à Serigne Touba. Tard dans la nuit d’hier, des personnes ont débarqué saccageant les installations et prétextant que l’Odcav a eu totalement tort d’organiser des matches de football sur les lieux quelques heures seulement le ndigël du Patriarche de Darou Miname. L’homme (Ibrahima Diop) qui ne cache pas son identité avouera son forfait par le canal d’un enregistrement diffusé à travers les réseaux sociaux.

Revendiquant son appartenance à l’association ”Mbacké Sama Gokh ”, il lancera un défi à la police non sans signaler être au courant que cette dernière s’y est déjà rendue pour faire le constat…