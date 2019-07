Limametti continue son micro trottoir en donnant la parole aux Sénégalais dans le dossier Pétrole. Cette fois-ci, les sénégalais analysent le cas d’Abdoul Mbaye et TAS, deux anciens membres du gouvernement qui occupent la Une de l’actualité dans ce dossier. Ce sénégalais soutient que les deux autorités n’ont pas droit à la parole et appelle les citoyens à plus de vigilance

GALSEN221TV