Vidéo – Supposée Niétél de C.Kouyaté, Zahra de la Série « Idoles » fait une révélation sur les coépouses du défenseur

Mamy Rassoul de son de naissance et plus connu sous le sobriquet de Zahra est l’une des chouchous du public.Jeune fille à multiples facettes;Zahra est aussi une « Youtubeuse »;en effet l’actrice donne des astuces de make Up et soin de visage à sa communauté.Jetée dans le grand bain par « Papa Thier »;Mamy rassoul fait une entrée très remarquée et a su se faire aimer et adopter par les incontournables fans de la série Idoles et du sketch Ramadan de Ass. La charmante demoiselle n’y est pas allée de main morte;elle s’est également confiée sur son role très particulier au sein de la série » l’utilisation de l’alcool;les virées nocturnes… ».