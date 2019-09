Le Tadjabone ou Tajabone est autre dimension festive et folklorique de célébrer la Tamxarit (Achoura) par les jeunes au Sénégal. À l’occasion les garçons et les filles déguisés parcourent les rues le soir à la tombée de la nuit en chantant et en dansant tout autour des maisons pour demander des étrennes.

L’origine de cette fête qui relève plus de la tradition sénégalaise serait née d’une habitude des talibés (élèves d’écoles coraniques ) qui, munis de leurs sébiles, allaient auparavant demander l’aumône auprès de leurs tantes et parents….