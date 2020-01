Moustapha Guèye déplore le manque de vrais techniciens dans l’arène. Dans un entretien accordé à Fabrice Allouche exploité par Senego, l’ancien Tigre de Fass estime que la lutte est en train de mourir. Selon lui, le plateau technique offert n’est pas relevé.

Le plateau n’est pas relevé

La lutte est down. Si on continue comme ça, bientôt il n’y aura plus de combats de lutte. Parce que l’organisation déjà ce n’est pas tellement ça. Les techniques de lutte, ce qu’on nous donne, le plateau n’est pas relevé. Tu entres dans l’arène, tu trouves 10 combats, tu ne vois pas des techniques, de bonnes frappes.

La nouvelle génération est moins technique que les autres

Ces jeunes sont beaucoup moins techniques que les générations passées. Nous par exemple, il y a 30 ans en arrière on faisait des chutes spectaculaires. je peux citer beaucoup de lutteurs: Ibou Ndaffa, Aliou Diouf, Lang Sané, Dame Sounguère… Mais maintenant, c’est malheureux tu ne peux pas compter dans l’arène 05 bons lutteurs, qui sont techniques vraiment, qui gagnent leurs combats avec la manière, il n’y en a pas. Les amateurs, ils veulent bien des chorégraphies de danses mais ils veulent aussi voir des lutteurs très techniques. Maintenant, tous les gens qui aimaient la lutte sont restés chez eux maintenant.

… les Vip ne s’entraînent que pendant 04 mois

Au niveau technique, derrière ils ne travaillent pas. Ceux qui travaillent c’est peut être les jeunes qui n’ont pas encore la chance de rentrer dans l’arène. Si vous me parlez des VIP qu’est ce qu’ils font, ils font un combat par an, donc ils ne s’entraînent que pendant 04 mois.