Invité de l’émission Faram Facce de la Tfm, Thérèse Faye est revenue sur la crise interne que traverse son parti, l’Alliance Pour la République (Apr). En effet, répondant à la question de Pape Ngagne Ndiaye, elle a dit pourquoi il est normal qu’il y ait des émulations à l’intérieur d’un parti, mais que cela entre dans le sens de bien faire.

En outre, après avoir indiqué que son parti est un grand parti qui a bénéficié de la confiance des Sénégalais, Thérèse Faye pense que le président Macky Sall doit être accompagné d’abord par les siens.

Pour elle, il est d’urgence que les militants de l’Apr, surtout tous les responsables qui bénéficient de la confiance de Macky Sall lui restent fidèles jusqu’à la fin. « La gestion du pouvoir demande beaucoup de préalables dont la responsabilité et surtout la sérénité. Les comploteurs et les querelleurs, s’il y en a bien sûr, et ceux qui sont animés par des ambitions non encore avouées doivent arrêter », a indiqué Thérèse Faye.

PUBLICITÉ

« On ne peut être avec dire accompagner le président et ourdir des plans secrets qui déconstruisent nos acquis dans les bases. Ceci doit cesser impérativement, si l’on veut réussir notre mission de servir le peuple sénégalais », a renchéri Madame Thérèse Faye Diouf qui semble envoyer des piques à tous ces gens qui sont accusés de travailler dans l’ombre pour la succession du président Macky Sall.

Regardez !