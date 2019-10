Un véhicule a pris feu juste à l’entrée de Thiadiaye ce mardi matin. Elle avait à son bord 4 personnes dont deux femmes, un homme et le chauffeur. Heureusement, ils ont pu sortir de la voiture avant qu’elle ne s’embrase. Aucun blessé n’a été signalé. Les riverains et passagers ont fait leur possible pour éteindre le feu selon des témoins de l’incident, mais sans succès.