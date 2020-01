La ville de Touba a accueilli les « Thiant Serigne Saliou Mbacké », édition 2019, le 28 décembre 2019. Moustapha Cissé Lô, initiateur de cet événement, a tenu à remercier tous ceux qui, par leurs actions, moyens et présences, ont participé à la réussite de l’événement.

Ses relations avec le président Sall…

Moustapha Cissé est revenu sur ses relations avec le président Macky Sall. Selon le premier vice-président de l’Assemblée nationale, son amitié et son engagement auprès du chef de l’état ne souffrent d’aucune ambiguïté, si ce n’est l’intervention de gens mal intentionnés qui cherchent à le nuire. Cependant, Cissé Lo rassure qu’il lui dira la vérité en toute circonstance.

Remerciements…

Aussi, Cissé Lo a tenu à remercier ces personnalités qui n’ont ménagé aucuns effort pour le succès des « thiant » : Mme Mbacke Fama Ndiaye Hcct , Mme Mbaye Nene Ndiaye HCCT , M Yaya Sow depute , M Mor Ndiaye CESE , M Mbaye Samb CESE , Serigne Khadim Kébé de Sokhna Walo et S.Modou Mbacké de Sokhna Momy Saliou Mbacké. Remerciements aussi à Fallou Lo, conférencier et Oustaz Sall et l’ensemble des responsables politiques de la région de Diourbel, les commerçants et élus de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Diourbel et toute la presse.

