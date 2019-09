Aar Li Nu Bokk a repris du service ce vendredi. La plateforme citoyenne qui regroupe des acteurs de la société civile et des activistes a marché encore une fois pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Membre du Mouvement Y en Marre, Thiat a profité de cette occasion pour s’en prendre encore une fois au président Macky Sall et à son frère Aliou Sall.

Les arrestations

« Quand tu as voulu arrêté Karim Wade, tu n’as pas demandé de preuves » lance Thiat. Il ajoute même en s’adressant au président Macky Sall « tu as pris nos milliards, recrutés tes enquêteurs et tu les as envoyés un peu partout à travers le monde pour par la suite arrêter le fils Wade. Et tu as fait la même chose quand tu as voulu arrêter Khalifa Sall »

Le petit frère

« Quand ça concerne ton petit frère, selon Thiat, tu veux nous faire croire qu’il est le meilleur et ça c’est très facile. » Pour membre fondateur du mouvement citoyen Yen a Marre : « Aliou Sall est un gros et grand voleur ».

Les manifestations

Cependant le rappeur a tenu à faire savoir qu’ils ne vont pas laisser tomber le combat. « Tous les vendredis, nous allons tenir notre marche et personne ne pourra nous l’interdire. Qu’on soit deux personnes, qu’il pleuvent ou qu’il neige, nous serons là » martèle Thiat.