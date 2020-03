C’est la tristesse et la désolation chez les proches parents de la défunte et au niveau du voisinage près du Lycée Médina Fall. Une femme répondant au nom de Marième Diagne (25 ans) a été battue et amochée à mort par son bourreau à l’aide d’un couteau.

En fait, le présumé meurtrier est entré par effraction dans la maison des Diagne pour accomplir son acte ignoble. Il est présentement entre les mains des limiers du commissariat central de Thiès. Nous y reviendrons…