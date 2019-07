Vidéo – Thiès: Mecque et Rome, Dangote cement Sénégal offre 18 billets aux populations riveraines de l’usine

Comme chaque année, dans le cadre de la Responsabilité sociétale de l’entreprise (Rse), Dangote Cement Senegal a offert des billets aux communautés musulmane et chrétienne des différents communes et villages environnants afin de leur permettre d’accomplir le pèlerinage aux Lieux- Saints de l’Islam, en Arabie Saoudite et de la chrétienté, à Rome, en Italie.

Pour cette édition 2019, 18 billets ont ainsi été offerts et répartis entre les communes de Keur-Moussa, Pout, Mont Rolland, Diass et les villages de Galane, Seune-Sérère, Seune-Wolof, Ngomène, Ndeuye, Niakhip, Fouloume et Tchicky. Outre le titre de transport incluant la pension complète, les frais d’hôtel et de transport, chaque pèlerin a également reçu un montant de 300 000 francs Cfa en guise d’allocation voyage. Cette année, un membre de la communauté catholique de la commune de Mont Rolland a bénéficié d’un billet pour accomplir le pèlerinage à Rome. Cette initiative de haute portée a été saluée par l’ensemble des chefs de village des communautés voisines à travers leur porte-parole et chef du village de Ngomène, El Hadji Mor Kébé. « Vous partez en pèlerinage, mais sachez que vous êtes nos ambassadeurs une fois là-bas. Priez pour vous, pour le Sénégal et vos villages d’origine. Mais n’oubliez surtout pas de prier également pour que Dangote Senegal aille de l’avant et puisse continuer à perpétuer ce geste noble au profit de plus de villageois.

“Nous n’avons rien à vous reprocher car vous ne cessez de nous appuyer à l’occasion de chaque grand événement religieux. Tous les chefs de village, à travers ma voix, sont satisfaits de votre collaboration avec eux. Que le Tout-Puissant augmente votre chiffre d’affaires d’année en année !”, a-t-il prié. Même son de cloche du côté de l’abbé Gabriel Mbal Ciss. “Cette belle initiative que l’entreprise Dangote Cement Sénégal a prise permet aux croyants de se rapprocher davantage de leur Seigneur et c’est important. Car vous n’êtes pas sans savoir que la religion a beaucoup contribué à la stabilité du pays. Nous prions pour que Dangote Cement Sénégal aille de l’avant’’. Le Sous-préfet de Keur Moussa, Pape Serigne Niang a, pour sa part, rappelé que ” même si Dangote Cement Sénégal partage le périmètre avec d’autres entreprises, elle est cependant l’unique entreprise qui fait du vrai social. Certaines se limitent à distribuer des moustiquaires imprégnées ou bien des paquets de sucre, ce qui n’est pas le cas chez vous. Nous allons prier pour que vos moyens puissent s’accroitre davantage au grand bénéfice des populations “.