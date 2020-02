Nous en savons un peu plus sur le différend qui oppose Thione Niang à la police. Après la version de l’ancien volontaire de la campagne de Barack Obama qui accuse la police de harcèlement sans cause jusque chez lui, des sources de Emedia.sn proches de la police évoquent une autre thèse. Selon nos informations, il est reproché à Thione Niang l’exploitation clandestine d’une auberge et quand la mesure lui a été notifiée, il aurait présenté des documents qui ne répondraient pas aux normes lui permettant une telle activité.