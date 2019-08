Tina Glamour, née en 1964, également connue sous le nom de Tina Spencer ou Tina Spendja ou lady glamour, est une artiste chanteuse ivoirienne, mère de DJ Arafat.

Ses détracteurs lui reprochent le plus souvent d’esquisser des pas de danses et un style un peu trop osés. Cette image de vulgarité attribuée par les médias se justifiait notamment dans les années 1990 où Tina Spencer donnait des prestations scéniques à caractère obscène. Elle se défendait lors d’une entrevue télé en argumentant que son style de danse est plus sensuel et romantique qu’érotique et vulgaire. Elle est aussi connue pour ses paroles piquantes et ses differents avec son garcon dj arafat.

Poursuivre lecture