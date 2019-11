A l’approche du Maouloud 2019, Ousmane Sonko est actuellement en tournée religieuse à Tivaouane, à la rencontre de la famille d’El Hadj Malick Sy. En premier lieu, il a rendu visite à Serigne Mbaye Sy Abdou.

Ambition pour le Sénégal

Au cours de son entretien avec le guide religieux, Ousmane Sonko a réitéré sa volonté de diriger le Sénégal. Chose qui n’est pas une fixation pour lui, mais plutôt une manifestation de l’amour pour son pays.

En ce sens, le leader du Pastef a sollicité des prières pour lui et pour le Sénégal.« Nous sollicitons des prières pour nous et pour le pays, le Sénégal. Mais, si c’est bon pour moi et mauvais pour le pays, que mes prières ne soient pas acceptées. Si ce n’est pas meilleur pour moi et que c’est mieux pour le pays, qu’elles soient exaucées. Maintenant, si c’est bon pour nous tous, c’est encore mieux ».

El Hadj Malick et le Gamou

Il a par ailleurs rendu un hommage à Seydi Hadj Malick Sy, soulignant que personne ne peut douter, aujourd’hui, de la contribution de la tarikha Tidiane dans la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (Psl) au Sénégal. « A chaque fois qu’on parle de Mawlid, on pense forcément à Seydi Hadj Malick Sy », a témoigné Ousmane Sonko.

Descendant d’El Hadj Rawane Ngom

Ousmane Sonko a aussi révélé à Tivaouane son appartenance à la lignée du Moukhadam d’El Malick Sy, Mame El Hadj Rawane Ngom de Mpal. Il explique que sa mère Sokhna Khady Ngom en est une descendante directe.