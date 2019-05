Vidéo – Touba : à la découverte du Palais abandonné de Ndiouga Kébé

Le bâtiment est un monstre d’envergure et de solidité posé au milieu de nulle part à Janatou Mahwa, à quelques kilomètres de Touba-Ville. Il représente une merveille architecturale avec ses nombreuses ouvertures à la lumière du jour, ses couloirs interminables, ses courbes généreuses, ses longueurs, largeurs et hauteurs aux inspirations à la fois anciennes et modernes.

Bienvenue au Palais Ndiouga Kébé ! Un monument abandonné à lui-même et au temps depuis la disparition de son propriétaire. Longtemps assimilé à un repaire de malfrats, à un lieu pourri et hanté par les ordures, l’immeuble de cinq niveaux doté d’un sous-sol se dévoile au grand jour dans ce reportage.