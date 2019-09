Un vaste réseau de vol de voitures de luxe vers Dakar a été démantelé par la police italienne.

Selon Les Échos et Vox Populi, 5 conteneurs avec 12 voitures haut de gamme de marque Land Rover, Audi et Toyota et 2 scooters grosse cylindrée volés ont été saisis, hier, au Port de Gênes.

Quinze personnes dont des Sénégalais ont été arrêtées. Le présumé cerveau de la bande, un Sénégalais, a été interpellé à l’aéroport de Milan. Il était sur le point de quitter l’Italie sous l’identité de son frère.