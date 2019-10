Macky Sall avait pourtant mis fin à la polémique sur un éventuel troisième mandat. Le chef de l’État a été très clair à ce sujet et s’était même indigné du fait qu’on insiste à polémiquer sur un troisième mandat que la nouvelle Constitution ne permet pas.

Troisième mandat non envisagé

« Les gens sont en train de s’agiter et d’agiter un faux-débat. Le 3ème mandat n’est pas possible avec la nouvelle Constitution. On a déjà pris des engagements fermes en ce sens et on les respectera après le deuxième mandat » , assurait le Président Sall aux journalistes le 31 janvier passé.

Pas de deux mandats consécutifs

Il ajoutait ce qui suit : « La Constitution est claire. J’avais d’abord dit avec la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans qu’il est désormais à 5 ans, renouvelable une fois. Et pour faire plus clair et mettre fin à la controverse toujours soulevée et ne pas susciter une polémique dans le futur, j’ai rajouté une importante close qui dit ceci : Toutefois, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs.. »

Je fais mon deuxième mandat, et c’est fini !

A cette occasion le Président Macky Sall annonçait clairement, si les Sénégalais lui donnaient un second mandat, il sera le dernier. « Si je suis réélu, je fais un mandat. Mon deuxième et c’est fini », avait indiqué le Président Macky Sall.