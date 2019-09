La foudre est un phénomène naturel de décharge électrostatique disruptive qui peut se produire lorsqu’une grande quantité d’électricité statique s’est accumulée dans des zones de nuages d’orage, dans ces nuages, entre eux ou entre de tels nuages et le sol (la terre ou la mer). La différence de potentiel électrique (électrostatique) entre les deux zones peut atteindre 10 à 20 millions de volts1 et pour qu’apparaisse la foudre, un plasma est produit dans l’air sur le parcours de la décharge, causant les deux phénomènes observés : l’éclair d’une part, qui se propage très rapidement, et d’autre part le tonnerre, qui résulte d’une dilatation explosive de l’air échauffé par l’éclair, et se propage relativement lentement (à la vitesse du son dans l’air, qui dépend de sa température)2.

La foudre a tendance à frapper de préférence le sol proche du nuage générateur, en particulier dans les régions de haute altitude, et plus particulièrement les bâtiments et arbres, ou tous objets proéminents sur le sol ou la mer, qui peuvent être plus précisément ciblés par effet de pointe, mais aussi par des effets de conduction électrique. Le tonnerre peut résonner d’un craquement sec et immédiat lorsque l’éclair est proche, ou gronder plus largement au loin, en particulier en montagne, par effets d’écho. Comme la lumière voyage beaucoup plus vite que le son, l’éclair est en général visible bien avant que le tonnerre ne soit audible, ce qui permet d’estimer la distance à laquelle la foudre est tombée (en multipliant par 0,34 environ le nombre de secondes d’écart pour avoir une première estimation en km)3.

Elle présente de nombreux dangers : électrocution des personnes et des animaux, déclenchement d’incendies, interférences électromagnétiques nuisibles aux communications, à l’aviation et à la navigation, destructions de composants dans les équipements électroniques, etc. C’est pourquoi plusieurs techniques ont été développées pour la détecter, ce qui reste difficile avant le coup de foudre, et la canaliser quand c’est possible, afin de protéger les êtres vivants et les biens.