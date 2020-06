C’est officiel ! Le combat entre Tyson 2 de Tay Shinger et Franc de Parcelles Mbollo est réellement ficelé par la structure Aréna Vox. Et pour plus de preuves, les managers de deux lutteurs se sont donné rendez-vous pour la signature de leurs contrats. Comme quoi, la balle est maintenant dans le camp des deux champions qui doivent s’entraîner pour offrir aux amateurs un combat de feu.

Lutte TV

