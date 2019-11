Anupam Kher était à l’hôpital Bellevue de New York pour un tournage quand il a rencontré une jeune femme sénégalaise nommée Aïcha, qui a dit qu’elle était une fan des films Bollywood.

Un acteur de film indou touché par l’amour d’une fan

Anupam Kher partage souvent des vidéos de fans qu’il rencontre au cours de ses voyages et sa dernière vidéo met en vedette une fan de cinéma hindi du Sénégal, qui parle couramment le hindi. Dans son post, Kher a dit qu’il a été touché par son amour et l’a appelé le « meilleur jour » de sa vie, rapporte indianexpress.com, visité mardi par Senego.

Dans la vidéo, Ayesha a dit : « Main aapki bahut badi fan hoon (je suis un de vos grands fans) ». Elle a dit qu’elle n’arrivait pas à croire qu’elle rencontrait l’acteur. Quand Kher lui a demandé comment elle parlait si bien l’hindi, la jeune femme a dit qu’elle l’avait appris en regardant des films en hindi.

Elle connait du bout des doigts les films de son acteur préféré

Quand Kher lui a demandé si elle se souvenait de l’un de ses films, elle a dit qu’elle aimait ChaalBaaz, le film de 1989 avec Kher, Sridevi, Rajinikanth et Sunny Deol. Elle lui a aussi dit qu’elle n’avait manqué aucun de ses films.

I met #Ayesha from #Senegal while shooting in #BellevueHospital. Her honest emotions in pure hindi touched the soul of my heart. She was so real. I will pray for her sister. Thank you Ayesha. This is the best day of my life too. And I love the magic of Hindi cinema. Jai Ho! 🙏😍 pic.twitter.com/lFxfu0YcHV

— Anupam Kher (@AnupamPKher) November 25, 2019