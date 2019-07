Vidéo: Une vieille de 80 ans fait le déplacement pour accueillir Sadio Mané

Ce vendredi, l’équipe nationale du Sénégal a perdu sa deuxième finale de Coupe d’Afrique des Nations, face à l’Algérie (1-0). Hier, samedi, Aliou Cissé et ses hommes étaient accueillis comme des héros à l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Et la scène qui a le plus marqué les esprits, cette vielle de 80 ans. Fervente supportrice de Sadio Mané, elle a effectué le déplacement malgré son âge pour accueillir la star de Liverpool, en fauteuil. Tout en espérant le rencontrer.

Un accueil sans précédant

Depuis la défaite subie, vendredi, par les Lions de la Teranga, en finale, au Caire, en Coupe d’Afrique des Nations (1-0), le malaise est perceptible au Sénégal. Cependant, les supporters sénégalais manifestent toujours leur soutien aux hommes de Cissé. Hier, lors de leur retour, un accueil sans précédant symbolisé notamment par une ferveur, un sentiment d’appartenance et de fierté incommensurable, apparente entre les Lions et le peuple sénégalais. Un dénouement incroyable pour les supporters sénégalais qui n’ont pas manqué d’exprimer leur fierté envers cette génération de Sadio Mané.

“Je porte Sadio Mané dans mon cœur”

Hier, nos reporters sont tombés sur une vielle dame de 80 ans. Cette dernière était venue accueillir les Lions du Sénégal, mais en particulier voir Sadio Mané, qu’elle porte bien dans son cœur. N’ayant pas cette chance de rencontrer la vedette de l’équipe, l’octogénaire espère, à travers cette interview faire parvenir son message jusqu’à Sadio Mané.

Regardez !