GALSEN221 – Les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar respirent actuellement la grande forme. Et pour cause, une seconde fois en 24 heures, ils ont affronté les éléments du groupement mobile d’intervention (GMI). Leur altercation a duré plusieurs minutes. Comme toujours, jets de pierres et lacrymogènes ont été utilisés sur les champs de bataille.

