L’administration sénégalaise consomme une facture d’environ 16 à 17 milliards de francs CFA par an avec une dépense en véhicules de plus de 307 milliards de francs CFA entre 2012 et maintenant. Le président Macky Sall décide d’optimiser ces dépenses.

Pendant le lancement du programme d’appui à la modernisation de l’administration (PAMA), Macky a envisagé de prendre de nouvelles mesures pour limiter les dépenses. « Le but de l’administration n’est pas de s’occuper d’elle-même… », déclare-t-il.