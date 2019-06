Vidéo – Victime de moqueries, les célébrités défendent Krépin Diatta

Homme du match Sénégal/Tanzanie (2-0), Krépin Diatta a marqué les esprits avec son magnifique but. Le jeune joueur formé à Oslo Football Club est le premier lion à marquer lors de sa première sélection à la Can. Félicité par tous les supporters, Krépin est aussi devenu la risée sur la toile à cause de son physique.

Les internautes se sont moqués de lui, via des publications « ridicules » sur les réseaux sociaux. Frustrées par ces posts, des célébrités ont défendu le sociétaire de Fc Bruges, en recadrant les internautes. « Arrêtez vos moqueries sur le physique de l’autre là, c’est pas drôle ! Qui s’est dessiné lui-même ? Moi je ne comprends pas les personnes qui se vantent de leur physique, encore moins celles qui s’en prennent au physique des gens ! La beauté n’est pas un mérite ! Le travail, le résultat et le succès oui ! Alors travaillez et cherchez à obtenir un résultat qui vous conduira vers le succès ! », lit-on sur la page de l’animatrice de la Tfm, Maïmouna Bamba Lô.

Le rappeur Nigger Jah abonde dans le même sens : « Si les femmes ont compris que la beauté n’est pas ce qui est plus important, alors pourquoi les hommes se mettent-ils à juger le physique de leurs semblables ? Je suis Krépin Diatta. »

Outre, les comédiens (Bravador et Baye) ont aussi sévèrement tancé dans des vidéos, les railleries des internautes, a constaté Senego.

Alors n’est-il pas temps de se concentrer sur la performance du joueur au lieu de son physique ?