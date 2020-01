Chaque jour, la violence fait des dégâts corporels au Sénégal où crimes et assassinats, agressions et bagarres rythment le quotidien. Et 2020 est parti pour une année sanglante. Janus ne nous démentira pas : déjà plus de 10 meurtres enregistrés. Le tonitruant Mame Gorr Diazaka donne des solutions crues.

Yoff océan Titre foncier 600m2 pieds dans l'eau Contact: 776356194