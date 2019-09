Un édifice éblouissant ! Massalikul Jinaan est considérée comme la plus grande mosquée du pays. Le coût de l’infrastructure est estimé aujourd’hui à plus de 20 milliards de Francs CFA. Une oeuvre essentiellement financée par la confrérie mouride. Un joyau qui pourra accueillir plus de 30 000 fidèles. Après 7 ans de travaux, Massalikul Jinaan “les chemins du paradis”, en arabe, séduit plus d’un et fait la fierté de tous les fidèles.

Abdou Khadre Fall, le superviseur des travaux du site a exclusivement accordé une visite guidée à une équipe de Seneweb. Afin de vous montrer toute la splendeur de Massalikoul Jinaan. Regardez !