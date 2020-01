Après le passage de Wally Ballago Seck en Gambie, c’est au tour de Viviane Chidid de faire le ménage. Tant aimée par la communauté gambienne, elle livre de très belles prestations dans ce pays dirigé par Adama Barrow.

Pour le nouvel an, la Reine du Djolof Band et son orchestre ont encore fait vibrer le Pencha Mi. Comme elle a l’habitude de le faire, elle s’affiche dans une magnifique robe qui laisse transparaître ses belles formes. En plus de charmer le public avec sa belle voix en or, Viviane attire le regard sur son style de VIP.

