Viviane et Tapha Dieng se prononcent sur leur divorce et mettent fin aux rumeurs, Tange Tandian tacle les opposants qui profitent sur l’affaire petro tim pour détruire Macky Sall et sa famille, l’acteur Lopez de la série « Pod et Marichou » s’attaque à Immam Makhtar Guèye sur l’acharnement de la série « Maitresse d’un homme marié »‘, El Hadji Diouf parle de sa brillante carrière.

GALSEN221TV