En plus de Dame Amar, arrêté au lendemain de l’affaire, d’autres personnes sont également citées ou en garde-à-vue, à l’instar d’un serveur d’un restaurant sur la route des Almadies, d’une femme appelée Fatima Rigal alias « Poupette »et gérante d’une boite de nuit.

Aussi mis en cause, un agent de l’hôtel Pullman Dakar, Pape Diadia Tall, déjà cité dans l’affaire du mannequin Maty Mbodji décédée dans des conditions similaires.

Un autre « fils de », Amadou Niane, rejeton d’un autre homme d’affaires qui fait fortune dans le secteur des assurances est parmi les suspects, selon les informations publiées par Emedia.

Sans compter Louty Bâ, fils du président de la fédération sénégalaise de tir et chasse, Mamadou Ba.

LA FILLE DE BABA DIAO ENTENDUE À TITRE DE TÉMOIN

Toutefois, la dénommée Rougui Diao, fille de l’homme d’affaires Baba Diao « Itoc », qui avait été entendue dès le début de l’affaire par les pandores de la Brigade de Ngor serait hors de cause à cette étape de l’enquête, puisqu’elle n’a été entendue qu’à titre de témoin. Et pour cause, c’est elle la propriétaire de l’appartement dans lequel les faits se sont déroulés, mais il s’agit d’un appartement luxueux dont la gestion serait confiée à une agence immobilière.